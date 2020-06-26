Мартин Хельме: президента следовало бы отстранить от должности за то, что она злоупотребляет властью и нарушает Конституцию

Об этом он написал на своей странице в Facebook:

"Политический активист с резиденцией в Кадриорге, получающий зарплату за должность президента, сегодня (25 июня — прим.ред.) не провозгласил закон, в который Рийгикогу сознательно, умышленно и на основании ценностей не включил статью о применении Закона о сожительстве. Такова легитимная политическая воля избранного народом парламента. У президента здесь нет никакой возможности или роли, чтобы считать по-другому.

Кальюлайд обосновывает свой радужный политический активизм противоречием Конституции. С таким же обоснованием она не провозгласила пенсионную реформу, с таким же обоснованием — касающийся слежки Сил обороны, с таким же обоснованием — закон о спасательной службе. Хотя у нее уже долгое время нет советника по юридическим вопросам, это не мешает ей быть большим знатоком Конституции, который находит в каждом политическом выборе сегодняшней коалиции противоречие Конституции. Обычно это статья 12, которая запрещает дискриминацию. Я настоятельно рекомендую Кальюлайд прочитать Конституцию до конца, тогда она обнаружит, что уже через некоторое время будет пятая глава "Президент Республики", которая очень четко устанавливает пределы ее власти. Наложение вето на законы с политическими аргументами не входит в число ее прав. То, что она все-таки постоянно это делает, означает, что она злоупотребляет властью и нарушает Конституцию — за эти две вещи следовало бы отстранить ее от должности. То, что она делает это, притворяясь, будто причина не в политике, а в конституционном контроле, делает из нее лгунью, что в политической культуре таких дорогих ей самой открытых и толерантных обществ является причиной для отставки.

Мне жаль, что наши фанатичные разрушители национального государства и нормальной семьи взяли одну довольно разумную статью Конституции, которая говорит, что в Эстонии нельзя преследовать людей за их мировоззрение и убеждения, и превратили ее в дубинку, которой разбивают нормальное общество на куски. В принятой 28 лет назад Конституции точно не была скрыто вписана возможность всех сегодняшних агрессивных меньшинств подчинять всех нормальных людей своей воле, так же как туда не было вписано, что выраженную на выборах политическую волю можно сводить на нет через судебный активизм или уничтожающее внутриполитическое буйство президентской канцелярии. Если так все-таки сложилось, то следует спросить, созрела ли Эстония для новой версии Конституции. Такой, которая учитывает безумства нашей эпохи и исключает возможность, что Конституцией разрушают конституционный порядок.