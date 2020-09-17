Мартин Хельме предложил урезать расходы на оборону и взять кредит на 300 млн евро

Хельме пояснил, что в базовом финансировании оборонного бюджета государство продолжит придерживаться принципа 2% ВВП, т.е. бюджет Минобороны сократился бы в следующем году более на 50 млн евро из-за спада в экономике: "У Министерства обороны каждый год остается от 60 до 30 млн евро, которые ему не удается потратить. В этом свете и в нынешней ситуации немного урезать эти средства является, по-моему, не преступлением против гособороны, а рациональным [поступком]".

Однако министр обороны Юри Луйк отправился на переговоры о госбюджете с желанием повысить оборонные расходы до 2,29% ВВП: "Я все-таки исхожу из ситуации, что глядя на то, что происходит вокруг Эстонии, что делает президент [России Владимир] Путин, что происходит в Белоруссии, мы все-таки на такое сокращение не пойдем. Мы не будем урезать и деятельность других ведомств, и было бы очень сложно представить, чтобы Эстония, пограничное государство, пошла на сокращения именно в гособороне".

Также министр финансов предложил взять кредит на 300 млн евро, направив средства на покупку недостающих компонентов в системе гособороны: "Одна идея касается береговой обороны. Тот же поставщик, который предлагает нам сегодня противотанковые комплексы, может продать и средства береговой обороны. Цена была бы порядка 50 млн евро. Это покрыло бы всю нашу береговую линию. Второе — системы противовоздушной обороны средней дальности. Это была бы межгосударственная сделка с Израилем, которая позволила бы стратегически прикрыть все воздушное пространство Эстонии как минимум в средней дальности. Это обошлось бы примерно в 250 млн евро".

Юри Луйк возразил, что Эстония инвестирует в оборону на основании долгосрочных планов: "Со своей стороны для меня неприемлема ситуация, когда говорят, что есть некое конкретное оборудование и его следует прямо сейчас купить. Так это не делается. Речь все-таки идет о жестко регламентированном процессе закупок. Мы должны пройти все эти этапы, здесь невозможно купить одну конкретную систему. Я не хотел бы это даже обсуждать".