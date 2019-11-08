Мартин Хельме: об отставке министра Марта Ярвика не может быть и речи

"В августе, когда выдвинули вотум недоверия министру Юри Ратасу, представители оппозиции заявили, что до Рождества выдвинут следующий вотум. Теперь вы видим, как в последние недели пресса, а затем и прокуратура взялись за это и занялись строительством полностью ложного нарратива в отношении Марта Ярвика”, — написал Хельме в соцсетях.

Он назвал все звучащие в отношения Ярвика обвинения ложью и отметил, что нападение происходит именно в то время, когда он сам находится в Китае. ”Как только он вернется, он сможет дать свои разъяснения как партии, так и общественности”, — сказал Хельме.

Он добавил, что об отставке Ярвика не может быть и речи и что если его советники дали ему плохой совет, то нужно поднять вопрос об их компетентности, но не министра.