Мартин Хельме об апрельских событиях 2007: лишь один раз удалось ударить тиблу дубинкой, но хотя бы не всухую

Во время апрельских событий 2007 года нынешний вице-председатель EKREМартин Хельме помогал полиции сдерживать беспорядки. В 2010 году Хельме опубликовал на Facebook пост с фотографией 2007 года.
"Мартин Робокоп во время апрельского мятежа. Нас отправили охранять Кадриоргский дворец, и там было довольно скучно — лишь один раз удалось ударить тиблу дубинкой. Но по крайне мере не в сухую", — подписал фотографию Хельме.
Данный пост доступен только друзьям Хельме на Facebook, а также друзьям его друзей.