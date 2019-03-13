Мартин Хельме об апрельских событиях 2007: лишь один раз удалось ударить тиблу дубинкой, но хотя бы не всухую

"Мартин Робокоп во время апрельского мятежа. Нас отправили охранять Кадриоргский дворец, и там было довольно скучно — лишь один раз удалось ударить тиблу дубинкой. Но по крайне мере не в сухую", — подписал фотографию Хельме.

Данный пост доступен только друзьям Хельме на Facebook, а также друзьям его друзей.

Скриншот

Скриншот поста Мартина Хельме.