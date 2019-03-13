13.03.2019, 16:29

Мартин Хельме об апрельских событиях 2007: лишь один раз удалось ударить тиблу дубинкой, но хотя бы не всухую


rus.delfi.ee
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Foorum
FoorumFoto: Jaanus Lensment

Во время апрельских событий 2007 года нынешний вице-председатель EKRE Мартин Хельме помогал полиции сдерживать беспорядки. В 2010 году Хельме опубликовал на Facebook пост с фотографией 2007 года.

"Мартин Робокоп во время апрельского мятежа. Нас отправили охранять Кадриоргский дворец, и там было довольно скучно — лишь один раз удалось ударить тиблу дубинкой. Но по крайне мере не в сухую", — подписал фотографию Хельме.

Данный пост доступен только друзьям Хельме на Facebook, а также друзьям его друзей.

Скриншот
Скриншот поста Мартина Хельме.
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