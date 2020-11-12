Мартин Хельме о референдуме по вопросу брака: в случае отрицательного ответа возникает возможность для применения Закона о сожительстве

Вчера руководители правительственных партий договорились о формулировке вопроса референдума о браке.

Насколько известно Delfi, речь идет о том же самом вопросе, который на прошлой неделе в эфире Vikerraadio озвучил премьер-министр Юри Ратас. Вопрос звучит так: ”Брак в Эстонии должен­ оставаться союзом мужчины и женщины?”

Delfi задал несколько вопросов Мартину Хельме.

- Что будет, если отвечают "нет"?

- Что ж, воля народа будет зафиксирована.

- Какие это повлечет юридические последствия?

- В этом и есть правовое последствие, что этот ответ диаметрально противоположный тому, во имя чего мы работаем. Что в случае политической воли можно - здесь нет обязанности, но есть возможность - изменить Закон о семье. Возникнет, по видимому, политический импульс для применения Закона о совместном проживании (Kooseluseadus).

Правовой обязанности за этим не последует. Это референдум, который в случае ответа "да" фиксирует ситуацию, имеющуюся на сегодняшний день. Если будет результат "нет", то он не ведет к обязанности совершать какие-то действия, но дает возможность, которая, скорее всего реализуется при каком-то другом правительства, нынешняя коалиция, конечно, на изменения не пойдет.

- Ответ "да" позволит изменить Конституцию?

- Ответ "да" позволит инициировать изменение Конституции, как у нас и договорено в коалиционном договоре, но в широком смысле ответ "да" запретит менять Закон о семье, а также, по существу, запретит судам применять Закон о совместном проживании, так что у него сразу же будет реальное последствие.

- А те пары, которые зарегистрировали брак за границей, однополые пары, их брак тогда в Эстонии признаваться не будет?

- В этом случае много зависит от обстоятельств. Если они это сделали, проживая за рубежом, то у них будут определенные возможности сделать это. Если они оба граждане Эстонии и поехали в Финляндию или Швецию, там расписались и вернулись обратно, то тогда в Эстонии брак будет недействительным.

- Правда ли, что согласованный вчера вопрос референдума - тот же самый, который предложил Юри Ратас?