Мартин Хельме — ”Немецкой волне”: без разницы, из Украины ли мигрант или из Нигерии. Он — неэстонец

Журналист спросил у политика про его расистские комментарии, которые он давал, припомнив, например, высказывание — „kui on must, näita ust” (черный — дверь там — прим. ред).

По словам Хельме, 80% эстонцев с этим высказыванием согласны.

”В современной Европе расизмом является то, что коренной народ — заменяется. Это — чисты расизм”, — полагает Хельме.

Также Хельме был задан вопрос о соотношении миграции и преступности, в том числе и о том, что якобы последствия миграции — насилие и грабежи.

Политик ответил так: ”Преступность — невероятно огромная проблема для Швеции, Финляндии, Германии, Великобритании, которая была принесена… мигрантами! Количество преступлений в Швеции, Норвегии выросло в тысячи раз”.

Когда у правого политика спросили относительно случаев насилия и грабежей в Эстонии, он ответил: ”У нас — два случая: сирийцы сидят в тюрьме за попытку поджога своих жен”.

Отец Мартина Хельме Март, утверждает журналист DW, как-то сказал: ”Коренной народ заменяют неграми”.