14.03.2019, 11:39

Мартин Хельме — ”Немецкой волне”: без разницы, из Украины ли мигрант или из Нигерии. Он — неэстонец

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rus.delfi.ee
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Mart Helme ja Martin Helme
Mart Helme ja Martin HelmeFoto: Eero Vabamägi

Вице-председатель EKRE Мартин Хельме в интервью ”Немецкой волне” в передаче ”Зона конфликта” сказал, что в Эстонии он с единомышленниками — главное течение, а ЕС движется по пути давления в советском стиле.

Журналист спросил у политика про его расистские комментарии, которые он давал, припомнив, например, высказывание — „kui on must, näita ust” (черный — дверь там — прим. ред).
По словам Хельме, 80% эстонцев с этим высказыванием согласны.

”В современной Европе расизмом является то, что коренной народ — заменяется. Это — чисты расизм”, — полагает Хельме.

Также Хельме был задан вопрос о соотношении миграции и преступности, в том числе и о том, что якобы последствия миграции — насилие и грабежи.

Политик ответил так: ”Преступность — невероятно огромная проблема для Швеции, Финляндии, Германии, Великобритании, которая была принесена… мигрантами! Количество преступлений в Швеции, Норвегии выросло в тысячи раз”.

Когда у правого политика спросили относительно случаев насилия и грабежей в Эстонии, он ответил: ”У нас — два случая: сирийцы сидят в тюрьме за попытку поджога своих жен”.

Отец Мартина Хельме Март, утверждает журналист DW, как-то сказал: ”Коренной народ заменяют неграми”.

”Мигрантами, мигрантами”, — поправил Хельме и добавил, что формулировка, на самом-то деле, не важна.

”Мы не хотим, чтобы нас в Эстонии заменили иностранцами”, — добавил Хельме-младший.
DW упомянул, что Эстония по плану ЕС приняла всего ли 2-6 человек.

”Без разницы, из Украины ли они или из Нигерии”. Они — неэстонцы”, — прокомментировал ситуацию Хельме.

Упомянул он в этом интервью и эстонские СМИ, которые говорят и пишут о ”Солдатах Одина” в связи с партией консерваторов: ”Это — запугивание со стороны левых. Они все сделали правильно. Зачем же их демонизировать?”

Также Мартин Хельме осудил действия судьи Таллиннского окружного суда, дозволившего однополым парам заключать брак. ”Эти люди — не судьи, и их надо уволить”. (Редакции rusDelfi неизвестно о вышеописанном случае — прим. ред.)

Также политик поведал, что ЕС в Эстонии — особо не популярен.

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