Мартин Хельме не пойдет на президентский прием: знаю, что еще несколько министров не пойдут

Хельме написал в соцсетях, что в случае с премьер-министром, который не пойдет на президентский прием, стоит спросить, что сделала Кальюлайд неправильно, раз впервые в истории премьер не пойдет на торжественное мероприятие по случаю Дня восстановления независимости.

Мартин Хельме добавил, что и он не пойдет на прием. При этом он добавил, что знает еще несколько министров, которые тоже не пойдут на прием.