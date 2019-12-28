Мартин Хельме не пойдет на президентский прием: знаю, что еще несколько министров не пойдут

На днях премьер-министр ЭстонииЮри Ратас заявил, что не пойдет в этом году на президентский прием в честь Дня независимости. И если Ратас это объяснил тем, что хочет побыть дома с семьей, то министр финансов Март Хельме сообщил сегодня, что его решение связано с противостоянием Керсти Кальюлайд.
Хельме написал в соцсетях, что в случае с премьер-министром, который не пойдет на президентский прием, стоит спросить, что сделала Кальюлайд неправильно, раз впервые в истории премьер не пойдет на торжественное мероприятие по случаю Дня восстановления независимости.
Мартин Хельме добавил, что и он не пойдет на прием. При этом он добавил, что знает еще несколько министров, которые тоже не пойдут на прием.
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