Мартин Хельме не пойдет на президентский прием: знаю, что еще несколько министров не пойдут
На днях премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что не пойдет в этом году на президентский прием в честь Дня независимости. И если Ратас это объяснил тем, что хочет побыть дома с семьей, то министр финансов Март Хельме сообщил сегодня, что его решение связано с противостоянием Керсти Кальюлайд.
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