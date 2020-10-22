Мартин Хельме: мы готовы пересмотреть формулировку вопроса референдума и его сроки

Выступая накануне поздно вечером в прямом эфире передачи Esimene Stuudio на телеканале ETV, лидер партии EKRE Мартин Хельме заявил, что все партнеры по коалиции решили сделать шаг назад и двигаться в направлении восстановления доверительного сотрудничества. Он отметил, что в качестве компромисса они готовы обсудить возможность пересмотра формулировки вопроса референдума и даты его проведения.

Соглашается с такой оценкой и председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.

"Мы договорились, что снова встретимся в четверг и постараемся найти общий дух сотрудничества в отношении дальнейших действий. В среду тон дискуссии был очень конструктивным, и я осмелюсь сказать, что мы сможем восстановить эти доверительные отношения между тремя сторонами", - заявил Сеэдер.

Из-за того, что руководители коалиционных партий продолжат в четверг обсуждать политическую ситуацию, отменена традиционная пресс-конференция правительства.

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