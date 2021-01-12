12.01.2021, 18:10

Мартин Хельме: момент появления обвинения вызвает вопросы - за день до голосования в Рийгикогу


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Мартин Хельме: момент появления обвинения вызвает вопросы - за день до голосования в Рийгикогу
Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

Министр финансов Мартин Хельме, говоря о вспыхнувшем сегодня коррупционном скандале, отметил, что подозрение — еще не обвинение, а обвинение — еще не признание виновным. Время скандала вызывает у него вопросы.

Сегодня утром гендиректор КаПо (Полиция безопасности — ред.) дал мне знать, что один из моих советников взят под стражу в связи с подозрениями в коррупции (Керсти Крахт — ред.). Я пообщался с ведущим дело прокурором и замдиректора КаПо. Рабочие отношения с советником до появления ясности приостановлены", — написал он в социальных сетях.

"Как человек и руководитель партии я всегда относился к коррупции с нулевой толерантностью. Естественно, эти серьезные обвинения вызывают у меня большую озабоченность и огорчение. Заверяю, что ни я, ни Эстонская консервативная народная партия никогда не ожидали, не просили и не получали ни за одно решение ни от кого денег или других подношений. Так как речь идет о Kredex, то в качестве пояснения: все решения по экстренной поддержке проходили экспертную оценку, покрыты залогом и приняты правительством на основе консенсуса", — добавил министр.

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Хельме подчеркнул, что подозрение — еще не обвинение, а обвинение — не признание виновным. "В Эстонии мы неоднократно видели возбуждение громких коррупционных дел, которые тянутся, тянутся и тянутся, а в итоге не могут доказать ничьей вины, договариваются об опортунитете или все вообще проваливается".

Вопросы у Хельме вызывает время скандала. "За день до важного голосования в Рийгикогу выходят с крупнейшим за последние годы коррупционным обвинением. С обвинениями, которые порочат правящие партии и для опровержения которых у нас до завтрашнего важного голосования нет ни времени, ни достаточной информации. Я понимаю, что следственные органы не должны строить свою работу согласно повестке дня Рийгикогу, но к сожалению, сейчас от этого дела остается именно такой привкус".

Напомним, что в прошлом году государство одобрило кредит на 39,3 миллиона евро для строительства в Таллинне района Porto Franco. Кредит частной компании выдан на шесть лет через фонд KredEx под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor. Как отметили специалисты, это слишком выгодные условия для подобной сделки. Конкуренты назвали нормой кредит на 10% годовых.

Выданный Porto Franco государственный кредит вызвал много вопросов, а сегодня выяснилось, что было заведено и уголовное производство — Полиция безопасности (КаПо) провела обыск в помещения KredEx.

Госпрокурор Таави Перн сообщил, что подозрения предъявлены Центристской партии, а также пяти фигурнтам дела. Среди них Михаил Корб (генсек центристов), Хиллар Тедер (предприниматель, инвестор Porto Franco), Керсти Крахт (советник министра финансов, член EKRE). Имена еще двух подозреваемых не разглашаются.

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