27 июня министр финансов Мартин Хельме нанял в качестве адвоката и члена команды, консультирующей Эстонию, бывшего директора ФБР Луиса Фри (Louis Freeh), ныне партнера американского адвокатского бюро Freeh Sporkin & Sullivan LL.
Бюро Фри за 3 млн долларов представляет интересы Эстонии в возбужденном в США деле об отмывании денег Danske Bank. Однако последнее время Фри представлял интересы людей по ту сторону баррикад: богатых и влиятельных людей, обвиняемых в отмывании денег; бизнесменов, в отношении которых установлены санкции; приближенных Владимира Путина (например, того же самого Дениса Кацыва ) и Дональда Трампа.
Карьера Фри как международного лоббиста и его сотрудничество с Россией вызвали резкую критику. Кроме того, он часто представлял в суде интересы богатых и влиятельных людей, обвиняемых в отмывании денег.
Хельме неоднократно открыто заявлял, что полученная от Министерства иностранных дел оценка бюро Фри не содержала "четких рекомендаций" не нанимать адвоката. "Не делайте так или делайте по-другому — такого там не было", — заявил Хельме 3 августа в интервью ERR.
На самом же деле оценка МИДа, Посольства США в Эстонии и Департамента внешней разведки содержала четкую рекомендацию не выбирать связанное с Луисом Фри адвокатское бюро. Главное причиной такой оценки стала личность самого Луиса Фри и его негативный имидж.
В качестве причин приводятся его связи с коррумпированными личностями, отзывы о нем как ненадежном партнере и желание развивать сотрудничество с Россией в щекотливых вопросах. Источники, с которыми общалось посольство ид епартамент, советовали воздержаться от тесных контактов с Фри.
В рапорте была четкая рекомендация выбрать из других двух бюро, которую Мартин ХЕльме и Министерство финансов проигнорировали, сделав выбор в пользу бюро Фри.
Стоит отметить, что другие два бюро позже сами отказались от участия в закупке в связи со своей связью с российскими бизнесменами и банками. У Министретсва иностранных дел до сих пор отсутствует информация, почему выбор изначально пал именно на эти три адвокатских бюро.
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