Мартин Хельме: кто хочет, тот соберет вещи и уедет в Канаду. Их меньше тех, кто вернется сюда из Финляндии(81)
Вице-председатель EKRE Мартин Хельме сказал изданию Eesti Päevaleht, что в правительстве EKRE смягчит свою риторику.
Вице-председатель EKRE Мартин Хельме сказал изданию Eesti Päevaleht, что в правительстве EKRE смягчит свою риторику.
Центристская партия, Isamaa и EKRE поставили себе цель закончить с коалиционным договором к 1 апреля. Впереди остались пункты, по которым у партий есть больше всего разногласий. Возникает вопрос: останется ли EKRE такой же партий, как в правительстве, или изменит свою риторику? Например, от планов прекратить государственное финансирование абортов консерваторы уже отказались.
"Цель — сократить число абортов в Эстонии. Мы никогда не говорили, что будем запрещать", — сказал Мартин Хельме, который не считает такой исход дел поражением консерваторов.
Хельме признает, что риторика EKRE в оппозиции была очень острой и с ней будет сложно продолжать в правительстве, но отмечает, что когда центристы и реформисты были в оппозиции, то их их риторика была более жесткой.
"Предельно ясно, что в позиции осуществления власти возможность реализовать свою политику совершенно другая, нежели находясь в оппозиции. Это означает, что надо выбирать другую тактику", — сказал он. По его словам, любая партия использует возможность реализовать свою политику в правительстве.
Хельме сообщил, что первые переговоры о создании возможной коалиции начались уже тогда, когда стало ясно, что старая коалиция не сможет удержаться у власти — а именно, уже в ночь после выборов.
По словам Хельме, те, кому не нравится перспектива EKRE в правительстве, либо переживут это, либо могут собрать вещи и уехать в Канаду. Он добавил, что при таком правительстве будет намного больше тех, кто вернется обратно в Эстонию из Финляндии, чем тех, кто уедет в Канаду.
Не думает ли Хельме, что русскоязычные избиратели Центристской партии и националистически настроенные избиратели EKRE — это сборная солянка? "Если мы с этой "солянкой" так договоримся, что все останутся довольны, то этим правительство покроет очень обширную территорию. В правительстве представлен достаточно широки общественный спектр", — ответил консерватор.
Хельме не отказывается от своих слов, что Евросоюз сродни СССР. Он считает, что и в одном, и в другом союзе были узники совести.
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