Мартин Хельме: кто хочет, тот соберет вещи и уедет в Канаду. Их меньше тех, кто вернется сюда из Финляндии

Центристская партия, Isamaa и EKRE поставили себе цель закончить с коалиционным договором к 1 апреля. Впереди остались пункты, по которым у партий есть больше всего разногласий. Возникает вопрос: останется ли EKRE такой же партий, как в правительстве, или изменит свою риторику? Например, от планов прекратить государственное финансирование абортов консерваторы уже отказались.

"Цель — сократить число абортов в Эстонии. Мы никогда не говорили, что будем запрещать", — сказал Мартин Хельме, который не считает такой исход дел поражением консерваторов.

Хельме признает, что риторика EKRE в оппозиции была очень острой и с ней будет сложно продолжать в правительстве, но отмечает, что когда центристы и реформисты были в оппозиции, то их их риторика была более жесткой.

"Предельно ясно, что в позиции осуществления власти возможность реализовать свою политику совершенно другая, нежели находясь в оппозиции. Это означает, что надо выбирать другую тактику", — сказал он. По его словам, любая партия использует возможность реализовать свою политику в правительстве.

Хельме сообщил, что первые переговоры о создании возможной коалиции начались уже тогда, когда стало ясно, что старая коалиция не сможет удержаться у власти — а именно, уже в ночь после выборов.