Мартин Хельме: коронавирус — это китайское биологическое оружие

"Если мы задумаемся, что такое коронавирус — коронавирус это биологическое оружие. Об этом не говорят, это деликатная тема", — сказал Хельме в интервью, которое уже выложено в Youtube.

"COVID-19 — не естественный вирус. Он произведен, это изготовленная вещь, которая или сбежала или была выпущена из китайской лаборатории. Китай после того, как произошла утечка вируса, закрыл свою страну, но международные рейсы из Уханя оставил. Следствием чего является то, что весь мир сразу охватила эта болезнь и весь мир из-за этой болезни стоит в принципе на коленях", — сказал Хельме.

Поэтому, считает министр, явно произошла китайская биологическая атака, за которую никто никакой ответственности не взял. "Если сейчас на это реально не последует какая-то ответная реакция, то тогда мы все будем знать: если дурные действия не накзываются, то ты получишь их ещё", — добавил Хельме.

Министр также заметил, что, по всей вероятности, в секретных лабораториях по всему миру имеются и другие вирусы, и сейчас мы видим в мягком варианте, какими ужасными и опасными они могут быть.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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