Мартин Хельме: коалиции конец. Следователи показали идеальное по моменту шоу, дав Ратасу предлог уйти

Хельме отмечает, что коалиция, а особенно EKRE за два года подвергалась острой критике по многим вопросам, а в итоге правительство распалось из-за банального скандала вокруг финансирования Центристской партии.

Причем, по утверждению Хельме, его партия является единственной парламентской силой, которая не просила и не получала денег от известных крупных бизнесменов, которые годами обильно спонсируют всех других.

”Ирония в том, что Центристская партия, из-за которой распалось сегодняшнее правительство, остается той силой, которая будет определять состав следующего правительства. Почему тогда Ратас должен был подавать в отставку? Почему распускается правительство, если Центристская партия подходит для формирования правительства?”

Далее Хельме сам дает ответы на свои вопросы, утверждая, что у центристов нет никакого особого мировоззрения или политических убеждений. ”Готовы отказаться от места премьера, готовы быть младшим братом в коалиции, готовы потерять значительную часть эстонского и русского электората, но не согласиться поддержать референдум в защиту традиционного брака”.

”Вот уже два года подряд нам вешали на шею псевдоскандалы в надежде, что мы сломаемся, и из-за этого правительство развалится. Не развалилось. А развалилось лишь после того, как следственные органы устроили идеальное по моменту большое шоу, дав Ратасу предлог уйти. И этим уходом устранили главное препятствие для создания либерального союза Партии реформ и Центристской партии. А вместе с тем дали уверенность Центристской партии, что после местных выборов те не должны бояться потери власти в Таллинне. Даже если центристы не получат абсолютного большинства, они cмогут легко договориться с Реформой, вместе с которой правят государством”, - написал Хельме-младший.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.