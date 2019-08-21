21.08.2019, 19:06

Мартин Хельме: Кальюлайд сама неоднократно демонстрировала, что не подходит для занимаемой должности

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rus.delfi.ee
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Мартин Хельме: Кальюлайд сама неоднократно демонстрировала, что не подходит для занимаемой должности
Foto: Jaanus Lensment

Мартин Хельме не считает, что он совершил что-то незаконное при попытке уволить гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, и, несмотря не рекомендацию президента, не планирует подавать в отставку.

"Нет ничего незаконного в том, чтобы предложить подчиненному уволиться. Люди, которые говорят, что правовое государство в опасности, бьются в истерике", — передает rus.err.ee слова Хельме, сказанные в интернет-передаче ERR "Otse uudistemajast".

При этом он признал, что недовольство премьер-министра Юри Ратаса из-за несогласованных с коалиционными партнерами действий Хельме было оправдано.

"Керсти Кальюлайд сама неоднократно продемонстрировала, что она не подходит для занимаемой должности. Она выразила ненависть к одной парламентской партии. Она позиционировала себя как оппозиционный лидер, который резидирует в Кадриорге. Она не понимает, в чем заключается ее роль в парламентарном государстве. Мы ей и ранее говорили: подавай в отставку. Если президент государства, который должен быть выше повседневной политики, подрывает работу демократично выбранного правительства, то он подрывает конституционный порядок и раскалывает общество", — сказал Хельме.

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Хельме по-прежнему критично настроен в отношении Вахера и попрекает его тем, что тот публично солгал и выступил против своего министра.

В интервью Delfi Матрин Хельме сказал, что Партии реформ не удастся разобщить Центристскую партию, а правительство продолжит свою работу. Смотрите видео!

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