Мартин Хельме: Кальюлайд сама неоднократно демонстрировала, что не подходит для занимаемой должности

"Нет ничего незаконного в том, чтобы предложить подчиненному уволиться. Люди, которые говорят, что правовое государство в опасности, бьются в истерике", — передает rus.err.ee слова Хельме, сказанные в интернет-передаче ERR "Otse uudistemajast".

При этом он признал, что недовольство премьер-министра Юри Ратаса из-за несогласованных с коалиционными партнерами действий Хельме было оправдано.

"Керсти Кальюлайд сама неоднократно продемонстрировала, что она не подходит для занимаемой должности. Она выразила ненависть к одной парламентской партии. Она позиционировала себя как оппозиционный лидер, который резидирует в Кадриорге. Она не понимает, в чем заключается ее роль в парламентарном государстве. Мы ей и ранее говорили: подавай в отставку. Если президент государства, который должен быть выше повседневной политики, подрывает работу демократично выбранного правительства, то он подрывает конституционный порядок и раскалывает общество", — сказал Хельме.

Хельме по-прежнему критично настроен в отношении Вахера и попрекает его тем, что тот публично солгал и выступил против своего министра.