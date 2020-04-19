Мартин Хельме: Каймару Кару четыре раза предлагали вступить в EKRE

Сообщивший об этом Кару в пятницу утром Март Хельме сказал, что объяснил Кару решение тем, что с Кару не сложилось сотрудничества, он не член команды министров, он не вступил в партию, и руководство EKRE не видит, чтобы эта ситуация могла долго продолжаться.

Мартин Хельме сказал, что вся партия упорно работала, чтобы попасть в правительство и получить эти министерские посты. "Это политическая должность, где реализуют политическую повестку", — сказал Мартин Хельме. Если один министр не хочет реализовать эту политическую повестку, этот министерский пост и усилия людей потрачены зря. "Мы не можем этого позволить. Из каждой важной должности следует выжимать все", — сказал Хельме.

По словам Марта Хельме, проблема была в том, что Кару не разделял политической повестки EKRE. "В течение шести месяцев все яснее оказывалось, что он не консерватор, а либерал", — сказал министр внутренних дел.

Мартин Хельме сказал, что хотя в политику нужно приводить людей извне, им трудно справляться, если вообще нет политического чутья и не умеют читать политические сигналы. "Если тебе в четвертый раз предлагают вступить в партию и если ты не читаешь эти сигналы, то на таком высоком посту невозможно долго продержаться", — пояснил Мартин Хельме.

Март Хельме сказал, что все члены фракции баллотировались на выборах, вкладывали личные деньги и время, они активные члены в партии. Если со стороны приглашают специалиста, но у него отсутствует понимание и уважение по отношению к тем людям, которые создали ситуацию, где есть это правительство и эта коалиция, и этот министерский пост, то это не подходит.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.