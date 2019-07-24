Мартин Хельме: и в СССР, и в ЕС действует только одна "правильная" идеология, противников которой считают врагами

"Маазикас сейчас работает в Министерстве иностранных дел, но скоро отправится снова служить Евросоюзу, на этот раз их представителем на Украине, — пишет Хельме в Facebook. — Нет ничего скандального в том, когда сравнивают Советский Союз и Европейский союз — в обоих действует только одна "правильная" (явно левая) идеология и противников этой идеологии считают врагами, которых нужно репрессировать; выход из обоих союзов объявлен немыслимым; в обоих союзах можно проводить выборы (даже референдумы!), но у власти можно быть только сторонникам правильной идеологии (по сути, Керсти Кальюлайд ведь сказала нам то же самое); в обоих союзах главными врагами имеющегося порядка объявлены национальные силы".

Мартин Хельме считает, что скандально, когда один государственный чиновник в требовательном, даже угрожающем тоне с позиции начальства задает вопросы министрам. "Кто ты такой по-твоему? Чтобы прекратить такое государственное управление, мы в правительстве и находимся".