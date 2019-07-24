Мартин Хельме: и в СССР, и в ЕС действует только одна "правильная" идеология, противников которой считают врагами

Мартин Хельме резко критикует вице-канцлера Министерства иностранных дел Матти Маазикаса, который посчитал, что Март Хельме сравнивает Евросоюз с Советским Союзом.
"Маазикас сейчас работает в Министерстве иностранных дел, но скоро отправится снова служить Евросоюзу, на этот раз их представителем на Украине, — пишет Хельме в Facebook. — Нет ничего скандального в том, когда сравнивают Советский Союз и Европейский союз — в обоих действует только одна "правильная" (явно левая) идеология и противников этой идеологии считают врагами, которых нужно репрессировать; выход из обоих союзов объявлен немыслимым; в обоих союзах можно проводить выборы (даже референдумы!), но у власти можно быть только сторонникам правильной идеологии (по сути, Керсти Кальюлайд ведь сказала нам то же самое); в обоих союзах главными врагами имеющегося порядка объявлены национальные силы".
Мартин Хельме считает, что скандально, когда один государственный чиновник в требовательном, даже угрожающем тоне с позиции начальства задает вопросы министрам. "Кто ты такой по-твоему? Чтобы прекратить такое государственное управление, мы в правительстве и находимся".
Председатель EKRE Март Хельме вчера выразил радость, что Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании, и добавил, что готов дать совет. "Я всегда готов поделиться опытом, который Восточная Европа может предложить в восстановлении своей суверенности". Разумеется, он имел в виду то, что Великобритания выходит из Евросоюза. В ответ на это вице-канцлер Министерства иностранных дел Матти Маазикас отметил в Twitter, что Хельме сравнивает Евросоюз с Советским Союзом. Он хотел, чтобы на эту тему высказались также Юри Ратас и Урмас Рейнсалу.
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