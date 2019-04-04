Мартин Хельме и Кадри Симсон не войдут в состав нового правительства

Министр экономики и инфраструктуры в составе предыдущего правительства Кадри Симсон (Центристская партия) и один из лидеров Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме были избраны в четверг председателями парламентских фракций своих партий. Это означает, что министерские посты политики в следующем кабинете министров не получат, информирует rus.err.ee.
Заместителями Симсон в центристской фракции стали Керсти Сарапуу и Сирет Котка-Репински, а зампредами Хельме во фракции EKRE — Рене Кокк и Сийм Похлак.
Фракцию Партии реформ возглавила лидер политической силы Кая Каллас, ее заместителями выбрали Арто Ааса и Кейт-Пентус Розиманнус.
Остающиеся вместе с реформистами в оппозиции социал-демократы избрали председателем фракции Евгения Осиновского, а его заместителем — Рийну Сиккут.
Ранее также стало известно, что ведущая коалиционные переговоры с центристами и EKRE партия Isamaa ("Отечество") выдвинет кандидатом в вице-спикеры Рийгикогу своего председателя Хелир-Валдора Сеэдера, а в случае избрания на этот пост лидер отечественников также не сможет войти в состав кабинета министров.