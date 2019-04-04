Мартин Хельме и Кадри Симсон не войдут в состав нового правительства

Ранее также стало известно, что ведущая коалиционные переговоры с центристами и EKRE партия Isamaa ("Отечество") выдвинет кандидатом в вице-спикеры Рийгикогу своего председателя Хелир-Валдора Сеэдера, а в случае избрания на этот пост лидер отечественников также не сможет войти в состав кабинета министров.