Мартин Хельме: хочу, чтобы Эстония стала балтийской Швейцарией

"Я хочу, чтобы Эстония стала балтийской Швейцарией. Умным. Трудолюбивым. Высокотехнологичным. Свободным. Безопасным. Высокоморальным. С красивой природой. Своенравным. Уверенным в себе суверенным национальным государством", — подчеркнул Мартин Хельме в речи на съезде EKRE.

"Забудем про то, что нужно стать новой Северной страной. Подобные политическую парадигму и модель общества нужно принимать не как пример, а как предупреждение", — добавил Хельме.

"Мы твердо стоим за национальное государство и за эстонского человека в вопросах рабочей силы. Это показывает, что наше принципиальное противостояние массовой миграции обусловлено не расизмом или какой-то другой фобией, а желанием сохранить Эстонию Эстонией и гарантировать, чтобы в ней хорошо жилось", — отметил Хельме.

Прежний председатель EKRE Март Хельме в прошлую субботу сообщил, что отказывается снова баллотироваться на эту должность, в итоге единственным кандидатом стал его сын Мартин.