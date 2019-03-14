Мартин Хельме — DW: без разницы, из Украины ли мигрант или из Нигерии. Он — неэстонец

”Мигрантами, мигрантами”, — поправил Хельме и добавил, что формулировка, на самом-то деле, не важна.

”Мы не хотим, чтобы нас в Эстонии заменили иностранцами”, — добавил Хельме-младший.

DW упомянул, что Эстония по плану ЕС приняла всего ли 2-6 человек.

”Без разницы, из Украины ли они или из Нигерии”. Они — неэстонцы”, — прокомментировал ситуацию Хельме.

Упомянул он в этом интервью и эстонские СМИ, которые говорят и пишут о ”Солдатах Одина” в связи с партией консерваторов: ”Это — запугивание со стороны левых. Они все сделали правильно. Зачем же их демонизировать?”

Также Мартин Хельме осудил действия судьи Таллиннского окружного суда, дозволившего однополым парам заключать брак. ”Эти люди — не судьи, и их надо уволить”. (Редакции rusDelfi неизвестно о вышеописанном случае — прим. ред.)

Также политик поведал, что ЕС в Эстонии — особо не популярен.

Комментарий Хельме

Комментируя данное интервью, Мартин Хельме написал у себя в Facebook, что сегодня он его давать бы не стал.

”Новый день — новый сфабрикованный скандал, при помощи которого они пытаются помешать коалиционным переговорам и вернуть Isamaa и Центристскую партию на паркет”, — пишет Хельме.

”На этот раз причиной для линчевания стало мое интервью DW. Сегодня я его давать не стал бы, а просто предложил бы им свою фотографию, которю они смогли бы поставить на стул и в течение получаса сыпать в ее сторону обвинениями и выражать свое недовольство. Тоже хорошее ”интервью” получилось бы”, — иронизирует Хельме.

Он отмечает, что, во-первых, дал интервью непосредственно после выборов, когда EKRE еще в коалиционных переговорах не участвовала. А во-вторых, он выражал точку зрения, которая в Европе довольно распространена. ”В парламенте каждой европейской страны имеется партия или парии, которые отрицательно относятся к плану по федерализации ЕС. Во многих странах такие партия входят и в правительство: от Дании, Польши, Австрии и Италии до Германии”, — перечисляет он.

Хельме отметил, что в ходе коалиционных переговоров была заключена договоренность о том, что Эстония поддерживает членство в ЕС. При этом, по словам Хельме, речь идет именно о поддержке ”союза стран, а не союзного государства”.