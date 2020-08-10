Мартин Хельме что-то скрывает? Спецкомиссии продолжат обсуждать вопрос о найме адвокатского бюро из США

На заседание приглашены премьер-министр Юри Ратас, ведущий государственный прокурор отдела Государственной прокуратуры по обвинению Таави Перн и председатель правления Финансовой инспекции Килвар Кесслер.

”Мы надеемся на этот раз получить информацию о том, какие трудности в рамках правового сотрудничества между США и Эстонией и внутри правительства привели к тому, что министр финансов взял на себя нетипичную для его должности роль и начал работать независимо от государственных структур Эстонии и при поддержке посредника из США”, — сказал председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Юрген Лиги. По его словам, комиссии также надеются получить больше информации о личности посредника и найме его на работу. ”В настоящий момент очевидно, что министр финансов скрывает информацию и избегает давать отчет о своих действиях, в то время как премьер-министр ссылается на ответственность министра финансов, а не правительства”, — добавил Лиги.

”Мы должны полностью прояснить вопрос о договоре между Эстонской Республикой и адвокатским бюро из США. Это касается как возможного использования влияния, так и препятствия отмыванию денег, обеспечения безопасности и использования государственных средств, — сказала председатель специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк. — Задача Рийгикогу — осуществлять парламентский контроль. Надеюсь, что этот процесс покажет, как в будущем будет выглядеть общение между правительством и парламентскими комиссиями, в том числе — комиссиями, где ведущую роль играет оппозиция”.

Внеочередное совместное заседание специальных комиссий начнется в 13:30.