10.08.2020, 10:12

Мартин Хельме что-то скрывает? Спецкомиссии продолжат обсуждать вопрос о найме адвокатского бюро из США


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„Freeh ütleb, et on vaid vahendanud läbirääkimisi Prevezoni ja USA vahel, mis on midagi muud kui selle firma esindamine,” ütles Helme.
„Freeh ütleb, et on vaid vahendanud läbirääkimisi Prevezoni ja USA vahel, mis on midagi muud kui selle firma esindamine,” ütles Helme.Foto: Priit Simson

Сегодня специальная комиссия по контролю государственного бюджета и специальная комиссия по борьбе с коррупцией организуют внеочередное совместное заседание для обсуждения договора c адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan, который был заключен министром финансов Мартином Хельме.

На заседание приглашены премьер-министр Юри Ратас, ведущий государственный прокурор отдела Государственной прокуратуры по обвинению Таави Перн и председатель правления Финансовой инспекции Килвар Кесслер.

”Мы надеемся на этот раз получить информацию о том, какие трудности в рамках правового сотрудничества между США и Эстонией и внутри правительства привели к тому, что министр финансов взял на себя нетипичную для его должности роль и начал работать независимо от государственных структур Эстонии и при поддержке посредника из США”, — сказал председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Юрген Лиги. По его словам, комиссии также надеются получить больше информации о личности посредника и найме его на работу. ”В настоящий момент очевидно, что министр финансов скрывает информацию и избегает давать отчет о своих действиях, в то время как премьер-министр ссылается на ответственность министра финансов, а не правительства”, — добавил Лиги.

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”Мы должны полностью прояснить вопрос о договоре между Эстонской Республикой и адвокатским бюро из США. Это касается как возможного использования влияния, так и препятствия отмыванию денег, обеспечения безопасности и использования государственных средств, — сказала председатель специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк. — Задача Рийгикогу — осуществлять парламентский контроль. Надеюсь, что этот процесс покажет, как в будущем будет выглядеть общение между правительством и парламентскими комиссиями, в том числе — комиссиями, где ведущую роль играет оппозиция”.

Внеочередное совместное заседание специальных комиссий начнется в 13:30.

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