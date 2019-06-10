Марти Куузик судится с государством и требует 31 000 евро

В законе Эстонской республики указано, что у члена правительства, который освобождает должность из-за отставки правительства, выражения недоверия министру или по предложению премьер-министра, есть право получить компенсацию, равную шести его зарплатам. На данный момент зарплата высшего ранга министра составляет 5243,06 евро в месяц, за шесть месяцев компенсация была бы равна 31 458,36 евро. В Государственной канцелярии отказ в компенсации связали с тем, что Куузик покинул пост министра по собственному желанию.

Куузик же считает, что должен получить компенсацию за отработанные сутки, так как его вынудили покинуть пост. Таллиннский административный суд подтвердил Delfi, что в конце мая Куузик подал жалобу на государство и требует компенсацию в размере 31 458 евро. Суд еще не начал производство, для выяснения точных обстоятельств правительству дали время до 14 июня.

Куузику заплатили зарплату за отработанные 1,5 рабочих дня, то есть 374,5 евро.