Марти Куузик: прокурор пытается повлиять на общественность через СМИ

"Я не считаю очень уместными сделанные вчера (во вторник — прим. rus.err.ee) какие-либо попытки со стороны прокурора повлиять на общественность. Независимо от того, есть ли у них убедительные доказательства, все равно было бы уважительно оставить это решать суду. Это журналистский цирк, это ненормально. Посмотрим, как пойдут дела в суде, а уже затем дадим оценки", — приводит в среду, 7 августа, слова Куузика портал новостей вещания ERR.ee.

По словам Куузика, он не в курсе, предлагала ли прокуратура его адвокату рассмотреть дело в порядке согласительного производства, но в любом случае он не пошел бы на этот шаг, поскольку не считает себя виновным.

"У нас есть доказательства"

Как писал вчера Eesti Ekspress, старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Сирье Мерило в пятницу отправила дело об избиении жены Марти Куузиком в суд.

Судья назначит предварительное заседание, куда обычно приглашает прокурора и адвоката. Там обменяются ходатайствами, назначат время заседания. Оно зависит от графика судьи, прокурора и адвоката.

Согласительного производства не будет? "Марти Куузик не признает себя виновным в домашнем насилии, следовательно, не в чем и достигать соглашения".

По словам Мерило, аналогичные дела, как правило, не доходят до суда. "Ведь есть всевозможные другие возможности — примирительные производства, производства в порядке опортунитета. Выбор средств широкий. Со стороны обвиняемого пока ходатайств не поступало".

Сколько доказательств собрано в деле Куузика? "Столько, что не оставалось ничего другого, пришлось отправить дело в суд! — говорит Мерило. — Только с внутренним убеждением в суде не сделаешь ничего. Внутреннее убеждение может быть, но если доказательств нет, ничего нельзя сделать. У нас доказательства есть!"