Марти Куузик планирует взыскивать ущерб с людей, которые размещают в соцсетях осуждающие его публикации

Просьбу присылать ему скриншоты порочащих его публикаций Куузик опубликовал на своей странице в Facebook, передает rus.err.ee.

"Если в комментариях в СМИ и т.п. вы увидите заявления, которые содержат особенно оскорбительные для меня или членов моей семьи утверждения, наносят ущерб репутации или просто очевидно не верны, то прошу отправлять мне соответствующие материалы в виде скриншота", — написал Куузик, пробывший на посту министра немногим более суток.

Он также подтвердил ERR намерение предъявлять требования о взыскании ущерба. "Мы живем в правовом государстве. Люди должны понимать, что интернет — тоже публичное пространство, и никого нельзя оскорблять, издеваться. Ни его самого, ни членов его семьи. Люди должны нести ответственность за заявления, сделанные в публичном пространстве", — пояснил Куузик, назвав обвинения в свой адрес "беспрецедентной охотой на ведьм".