Марти Куузик может получить компенсацию в размере 31 000 евро

Вчера вечером министр внешней торговли и ИТ член EKRE Марти Куузик сказал, что уходит с должности министра, на которой он проработал всего один день. Как оказалось, по закону он должен получить компенсацию, равную шести его зарплатам.
В законе Эстонской республики указано, что у члена правительства, который освобождает должность из-за отставки правительства, выражения недоверия министру или по предложению премьер-министра, есть право получить компенсацию, равную шести его зарплатам. Компенсацию не платят в случае, если освобожденный от должности возвращается к работе в Рийгикогу, но Куузика туда не избрали.
На данный момент зарплата высшего ранга министра составляет 5243,06 евро в месяц, за шесть месяцев компенсация будет равна 31 458,36 евро.
Напомним, Марти Куузик покинул должность министра внешней торговли и ИТ в связи с подозрениями в домашнем насилии.
”Сегодня я подал заявление об уходе председателю партии Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу. Еще раз подчеркиваю, что обвинения — ложь: я не насильник”, — Написал Куузик в своем заявлении.
”К нападкам на меня в прессе в последние дни прибавилось еще и решение прокуратуры о заведении уголовного дела. В этой ситуации мне не представляется возможным работать министром. Также и остальное правительство не может нормально выполнять работу”, — полагает Куузик.
”Хочу гарантировать мир вступившему в должность правительству и вывести свою партию из-под атак. Также хочу спасти свою семью из-за медийного психотеррора”, — добавил политик.
”Я отказываюсь от должности министра не потому, что обвинения в мой адрес были правдой, а наоборот: чтобы сосредоточиться на защите себя в уголовном деле и восстановить свое доброе имя”, — резюмировал экс-министр.