Марта Хельме оштрафовали на 128 евро за агитацию в день выборов

По словам Хельме, у него нет претензий к правоохранительным органам, поскольку полиция просто сделала свою работу, передает rus.err.ee.

Напомним, в день выборов в Европарламент первые номера EKRE Март и Мартин Хельме в передаче "Räägime asjast" призывали людей голосовать за свою партию. Это была запрещенная предвыборная агитация.

Полиция начала делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает незаконную агитацию.

В день выборов запрещено призывать голосовать за конкретную партию или кандидата. Полиция же получила 11 сообщений о возможном нарушении запрета.

"Одно из них была запрещенная агитация в радиопередаче, в которой призывали голосовать за кандидатов конкретной партии и которую передавали на двух радиостанциях. Полиция сделала предписание удалить отрывки передачи из интернета. Все точные обстоятельства выясняются, и в ходе делопроизводства выяснится, кто нарушил запрет", — сказал старший чиновник охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Ханнес Кюйнарпуу.