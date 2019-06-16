16.06.2019, 16:55

Марта Хельме оштрафовали на 128 евро за агитацию в день выборов

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents, Raivo Aeg, Mart Helme, Taavi Aas
Siseminister Mart HelmeFoto: Tiit Blaat

Председатель Консервативной народной партии (EKRE), министр внутренних дел Март Хельме получил от полиции штраф в размере 128 евро за агитацию по радио в день выборов в Европейский парламент.

По словам Хельме, у него нет претензий к правоохранительным органам, поскольку полиция просто сделала свою работу, передает rus.err.ee.

Напомним, в день выборов в Европарламент первые номера EKRE Март и Мартин Хельме в передаче "Räägime asjast" призывали людей голосовать за свою партию. Это была запрещенная предвыборная агитация.

Полиция начала делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает незаконную агитацию.

В день выборов запрещено призывать голосовать за конкретную партию или кандидата. Полиция же получила 11 сообщений о возможном нарушении запрета.

"Одно из них была запрещенная агитация в радиопередаче, в которой призывали голосовать за кандидатов конкретной партии и которую передавали на двух радиостанциях. Полиция сделала предписание удалить отрывки передачи из интернета. Все точные обстоятельства выясняются, и в ходе делопроизводства выяснится, кто нарушил запрет", — сказал старший чиновник охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Ханнес Кюйнарпуу.

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