Марта Хельме опять неправильно поняли: слова о премьер-министре Финляндии были признанием, а не унижением

"Я хочу сказать, что это конкретное предложение, которое вы расценили как унижение, я трактую как признание", — сказал Хельме. Напомним, что он вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.

Хельме рассказал, что сегодня лидеры коалиционных партий высказали свою позицию и решили, что несмотря на эмоциональную реакцию, разумно было бы продолжить совместную работу в правительстве. Он добавил, что премьер-министр Юри Ратас не говорил с ним об освобождении от должности министра внутренних дел.

Ратас сказал, что он считает слова Хельме о премьере Финляндии оскорблением. После встречи он подчеркнул, что разговаривал с Марин, в ходе беседы он отметил важность отношений между Финляндией и Эстонией. Он заверил, что для Хельме и EKRE так же важны хорошие отношения с финнами, хоть взгляды национал-консерваторов могут и отличаться. Ратас подтвердил, что он не рассматривал возможность увольнения Хельме.