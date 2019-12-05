Март Ярвик утверждает, что в министерстве его прослушивали. Жучок он обнаружил специальным аппаратом(7)
Бывший министр сельской жизни Март Ярвик нашел на потолке своего кабинета подслушивающее устройство, пишет Pärnu Postimees.
Бывший министр сельской жизни Март Ярвик нашел на потолке своего кабинета подслушивающее устройство, пишет Pärnu Postimees.
Председатель Рийгикогу Хенн Пыллуаас, который, по словам Ярвика, и дал ему аппарат для обнаружения подслушивающих устройств, данную информацию не прокомментировал. "Я не подтверждаю, но и не опровергаю то, что я дал Ярвику этот аппарат".
Однако такой аппарат у Пыллуааса есть. "Это детектор микрофона, который я купил примерно десять лет назад. Это совершенно легальная вещь", — сказал он. По мнению Пыллуааса, такие штучки довольно обычное дело, есть много людей, которые себе их приобрели. "Их легко найти в интернете, ничего редкостного здесь нет".
На вопрос, когда он сам в последний раз использовал этот детектор, Пыллуаас ответил, что не помнит. На своем рабочем месте он им не пользовался. "Я совершенно понимаю, почему Март Ярвик мог проверить — не подслушивают ли его? Чтобы выяснить, как внутренняя информация постоянно утекает к общественности", — заметил Пыллуаас.
Комментарием полиции портал Delfi пока не располагает.
Согласно закону, тайное подслушивание — это специальный вид слежки, которым вправе заниматься лишь конкретные ведомства. На производство слежки нужно иметь санкцию суда.
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