Март Ярвик утверждает, что в министерстве его прослушивали. Жучок он обнаружил специальным аппаратом(7)
Бывший министр сельской жизни Март Ярвик нашел на потолке своего кабинета подслушивающее устройство, пишет Pärnu Postimees.
Бывший министр сельской жизни Март Ярвик нашел на потолке своего кабинета подслушивающее устройство, пишет Pärnu Postimees.
Председатель Рийгикогу Хенн Пыллуаас, который, по словам Ярвика, и дал ему аппарат для обнаружения подслушивающих устройств, данную информацию не прокомментировал. "Я не подтверждаю, но и не опровергаю то, что я дал Ярвику этот аппарат".
Однако такой аппарат у Пыллуааса есть. "Это детектор микрофона, который я купил примерно десять лет назад. Это совершенно легальная вещь", — сказал он. По мнению Пыллуааса, такие штучки довольно обычное дело, есть много людей, которые себе их приобрели. "Их легко найти в интернете, ничего редкостного здесь нет".
На вопрос, когда он сам в последний раз использовал этот детектор, Пыллуаас ответил, что не помнит. На своем рабочем месте он им не пользовался. "Я совершенно понимаю, почему Март Ярвик мог проверить — не подслушивают ли его? Чтобы выяснить, как внутренняя информация постоянно утекает к общественности", — заметил Пыллуаас.
Представитель Государственной прокуратуры не стал отвечать на вопрос о том, соответствует ли действительности заявление бывшего министра сельской жизни Марта Ярвика о прослушке его рабочего кабинета, пишет rus.err.ee.
"Прокуратура не считает необходимым и возможным комментировать опубликованные в СМИ предположения и мнения. Пыхьяская окружная прокуратура ведет производство по возможному запрещенному действию в связи с деятельностью Урмаса Арумяэ - советника бывшего министра сельской жизни Марта Ярвика. Дополнительные отдельные производства не возбуждались", - сообщила в четверг ERR пресс-секретарь госпрокуратуры Кайри Кюнгас.
Согласно закону, тайное подслушивание — это специальный вид слежки, которым вправе заниматься лишь конкретные ведомства. На производство слежки нужно иметь санкцию суда.
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