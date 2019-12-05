Март Ярвик утверждает, что в министерстве его прослушивали. Жучок он обнаружил специальным аппаратом

Председатель Рийгикогу Хенн Пыллуаас, который, по словам Ярвика, и дал ему аппарат для обнаружения подслушивающих устройств, данную информацию не прокомментировал. "Я не подтверждаю, но и не опровергаю то, что я дал Ярвику этот аппарат".

Однако такой аппарат у Пыллуааса есть. "Это детектор микрофона, который я купил примерно десять лет назад. Это совершенно легальная вещь", — сказал он. По мнению Пыллуааса, такие штучки довольно обычное дело, есть много людей, которые себе их приобрели. "Их легко найти в интернете, ничего редкостного здесь нет".

На вопрос, когда он сам в последний раз использовал этот детектор, Пыллуаас ответил, что не помнит. На своем рабочем месте он им не пользовался. "Я совершенно понимаю, почему Март Ярвик мог проверить — не подслушивают ли его? Чтобы выяснить, как внутренняя информация постоянно утекает к общественности", — заметил Пыллуаас.

Представитель Государственной прокуратуры не стал отвечать на вопрос о том, соответствует ли действительности заявление бывшего министра сельской жизни Марта Ярвика о прослушке его рабочего кабинета, пишет rus.err.ee.