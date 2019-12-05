05.12.2019, 09:01
Март Ярвик утверждает, что в министерстве его прослушивали. Жучка он обнаружил специальным аппаратом
Бывший министр сельской жизни Март Ярвик нашел на потолке своего кабинета подслушивающее устройство, пишет Pärnu Postimees.
Бывший министр сельской жизни Март Ярвик нашел на потолке своего кабинета подслушивающее устройство, пишет Pärnu Postimees.
Согласно закону, тайное подслушивание - это специальный вид слежки, которым вправе заниматься лишь конкретные ведомства. На производство слежки нужно иметь санкцию суда.
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