05.12.2019, 09:01

Март Ярвик утверждает, что в министерстве его прослушивали. Жучка он обнаружил специальным аппаратом


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Mart Järvik, Esimene stuudio
Mart JärvikFoto: Karli Saul

Бывший министр сельской жизни Март Ярвик нашел на потолке своего кабинета подслушивающее устройство, пишет Pärnu Postimees.

Согласно закону, тайное подслушивание - это специальный вид слежки, которым вправе заниматься лишь конкретные ведомства. На производство слежки нужно иметь санкцию суда.

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