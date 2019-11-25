25.11.2019, 20:47

Март Ярвик: мое сотрудничество с канцлером дало трещину в мае — Леметти назвал мою деятельность "травмированием чиновников"


EST
Mart Järvik, Esimene stuudio
Mart JärvikFoto: Karli Saul

Март Ярвик, очевидно, занимает должность министра сельской жизни последний день. В своем сегодняшнем обращении он сообщил, что его сотрудничество с канцлером дало трещину еще в мае. Ярвик говорит, что не согласен с предъявленными в составленном госсекретарем отчете претензиями.

"Мое, как министра, сотрудничество с канцлером стало давать трещину начиная с того момента, как в мае я решил на основании аудита Госконтроля провести в сфере управления министерства внеочередной аудит в части управления и координирования сферы пищевой безопасности. Проведению аудита канцлер оказал явное противодействие, назвав его "травмированием чиновников", — сообщил Ярвик в своем обращении.

Он добавил, что не согласен с предъявленными в отчете оппозиции и Таймара Рейкопа претензиями и поэтому не посчитал возможным добровольно уйти в отставку.

Ярвик также сообщил, что с его здоровьем все в порядке. "Я был сегодня утром на осмотре с подозрением на тромб, но подозрение не подтвердилось".

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: