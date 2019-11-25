Март Ярвик: мое сотрудничество с канцлером дало трещину в мае — Леметти назвал мою деятельность "травмированием чиновников"
Март Ярвик, очевидно, занимает должность министра сельской жизни последний день. В своем сегодняшнем обращении он сообщил, что его сотрудничество с канцлером дало трещину еще в мае. Ярвик говорит, что не согласен с предъявленными в составленном госсекретарем отчете претензиями.
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