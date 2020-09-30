30.09.2020, 21:29

Март Лаар: разговоры о столкновении парома "Эстония" с подводной лодкой пошли сразу, но не нашли никаких подтверждений


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Mart Laar
Mart LaarFoto: Sven Arbet

Известный в недавнем прошлом эстонский политик Март Лаар, руководивший во время крушения парома "Эстония" правительством страны, в передаче ЭТВ Pealtnägija сказал, что сразу же после крушения судна звучало мнение, что имело место столкновение с российской подводной лодкой, но никаких доказательств эта версия не получила.

"В течение первого дня допускалось, что "Эстония" с чем-то столкнулась, ведь чего здесь скрывать - с востока у нас было очень много инцидентов со всякими подводными объектами, и это сразу же наводило на мысль, что такое возможно, но никаких доказательств или наводок мы в подверждение не получили", - вспоминает Лаар.

Он также добавил, что теперь Эстония должна продолжить расследование крушения судна, в противном случае в дальнейшем все эти теории заговора не только не исчезнут, но и укрепятся. "Потому что любая неизвестность - это на самом деле плохо, а все, что становится известным - хорошо. Конечно нужно расследовать", - отметил Лаар.

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