Март Лаар: разговоры о столкновении парома "Эстония" с подводной лодкой пошли сразу, но не нашли никаких подтверждений

"В течение первого дня допускалось, что "Эстония" с чем-то столкнулась, ведь чего здесь скрывать - с востока у нас было очень много инцидентов со всякими подводными объектами, и это сразу же наводило на мысль, что такое возможно, но никаких доказательств или наводок мы в подверждение не получили", - вспоминает Лаар.

Он также добавил, что теперь Эстония должна продолжить расследование крушения судна, в противном случае в дальнейшем все эти теории заговора не только не исчезнут, но и укрепятся. "Потому что любая неизвестность - это на самом деле плохо, а все, что становится известным - хорошо. Конечно нужно расследовать", - отметил Лаар.