Март Лаар: разговоры о столкновении парома "Эстония" с подводной лодкой пошли сразу, но не нашли никаких подтверждений(1)
Известный в недавнем прошлом эстонский политик Март Лаар, руководивший во время крушения парома "Эстония" правительством страны, в передаче ЭТВ Pealtnägija сказал, что сразу же после крушения судна звучало мнение, что имело место столкновение с российской подводной лодкой, но никаких доказательств эта версия не получила.
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