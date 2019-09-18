Март Лаар ответил послу РФ: Эстония помнит разрушенные города, сожженные деревни и убитых женщин и детей

"Эстония помнит их деяния без сомнения — как разрушенные города, сожженные деревни, так и убитых женщин и детей", — заявил Лаар. По его словам, Эстония никак не может забыть и это.

Петров сказал вчера в инетрвью ТАСС, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, совершенный в годы Второй мировой войны.

"Мы обязаны помнить, какая цена была заплачена за изгнание гитлеровцев с эстонской земли, — отметил дипломат. — Об этом напоминает монумент воину-освободителю на таллинском военном кладбище. Десятки тысяч советских солдат отдали свою жизнь в тяжелейших боях на территории Эстонии. Хотелось бы особо отметить, что в рядах Красной армии наряду с представителями многих других народностей и национальностей героически сражались эстонские воины. Одному из них — Арнольду Константиновичу Мери — уже в августе 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза".