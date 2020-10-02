Март Лаар опасается политизации трагедии парома "Эстония". "То, что мы сейчас видим — это только начало"

Говоря о трагедии парома "Эстония", Март Лаар отметил, что в условиях 1994 года на дипломатическом уровне Эстония действовала успешно. "Я смог прежде всего сконцентрироваться на главном — добиться для Эстонии руководящую роль в расследовании".

По мнению Лаара, стремление некоторых использовать людскую боль и слезы в политических интересах сегодня так же актуально, как и раньше. "Боюсь, то, что мы сейчас видим, это только начало", — сказал Лаар.

Экс-премьер утверждает, что никаких тайн о том, что в те дни говорили или решали причастные к расследованию лица, уже не осталось.

"Ничего такого, чего общественности не было бы сегодня известно, не обсуждалось", — заявил Лаар.

На вопрос о том, возможно ли сокрытие какой-то информации со стороны наших шведских партнеров, Лаар ответил отрицательно.

"Я достаточно долго в политике, чтобы верить чему-то на 100 процентов, но я не понимаю: если от нас хотели бы чего-то скрыть, то почему позволили Эстонии возглавить расследование? Уже тогда было известно, что эстонское правительство ничего "замазывать" не будет. Если бы чего-то хотели скрыть, то это было крайне рискованно — позволять Эстонии руководить расследованием".

Экс-премьер Эстонии не знает, будут ли выяснены когда-нибудь истинные причины гибели парома "Эстония".

"Но в одном я уверен. Если сейчас в свете новых фактов не провести с привлечение близких погибших тщательное расследование, то в будущем будут регулярно всплывать "тени из прошлого". Те, кто спустя тридцать лет внезапно что-то вспомнил или дал в свое время шведской полиции всю необходимую информацию, но ее не зафиксировали. Или просто появится какой-то смельчак, который всегда знал "правду", но только теперь решил ее обнародовать", — считает Лаар.

Напомним, что 28 сентября был показан документальный фильм шведского кинорежиссер Хенрик Эвертссона, который погрузился с подводным роботом к остову затонувшего парома ”Estonia” и обнаружил повреждения корпуса судна, о которых раньше не упоминалось.

Через весь фильм "Эстония": находка, которая меняет все" красной нитью проходит мысль, что крушению парома способствовал неустановленный объект, который столкнулся с паромом снаружи и пробил дыру в корпусе.