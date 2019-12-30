Март и Мартин Хельме вместо президентского приема примут участие в факельном шествии

”К настоящему моменту ясно, что Март и Мартин Хельме в это время будут находиться на факельном шествии. Остальные (министры от EKRE — прим.ред.) еще не решили”, — сообщил советник фракции EKRE Аарне Мяэ.

На днях премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что не пойдет в этом году на президентский прием в честь Дня независимости. И если Ратас это объяснил тем, что хочет побыть дома с семьей, то министр финансов Март Хельме сообщил в субботу, что его решение связано с противостоянием Керсти Кальюлайд.

Хельме написал в соцсетях, что в случае с премьер-министром, который не пойдет на президентский прием, стоит спросить, что сделала Кальюлайд неправильно, раз впервые в истории премьер не пойдет на торжественное мероприятие по случаю Дня восстановления независимости.

Мартин Хельме добавил, что и он не пойдет на прием. При этом он добавил, что знает еще несколько министров, которые тоже не пойдут на прием.