Март и Мартин Хельме: скорее всего, чрезвычайное положение будет продлено

"Я даю совершенно четкий сигнал: мы не отменим чрезвычайное положение 30 апреля. /…/ Мы должны сохранить эти меры", — сказал Мартин Хельме.

Мартин Хельме добавил, что критерием, по которому оценивается продолжительность чрезвычайного положения, является статистика госпитализаций и новых случаев заболевания коронавирусом.

По словам Марта Хельме, было бы большим облегчением, если бы чрезвычайное положение закончилось, но преждевременное выполнение этого шага могло бы создать риск новой волны заболеваемости.

Стоит отметить, что это неофициальная позиция правительства, глава чрезвычайного положения Юри Ратас не сообщал о каких-либо дополнительных мерах или продлении ЧП.

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