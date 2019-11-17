Март и Мартин Хельме — об угрозе убийства Каллас: это политтехнологический прием. Она пытается перевести внимание(2)
В воскресной передаче на радио отец и сын Март Хельме и Мартин Хельме обсуждали угрозу убийства, которая поступила лидеру оппозиции Кае Каллас. Члены EKRE считают, что все это политтехнологический прием, который Каллас использует чтобы отвлечь внимание общественности со своих высказываний.
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