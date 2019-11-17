Март и Мартин Хельме — об угрозе убийства Каллас: это политтехнологический прием. Она пытается перевести внимание

По мнению Хельме, таким образом Каллас пытается отвлечь внимание то того, что в начале недели якобы обвинила премьер-министра Юри Ратаса в госизмене.

Мартин Хельме сказал, что как только у Каллас дела пошли не очень, она решила все замять, обнародовав жесткую угрозу убийства в отношении себя.

"Но в отношении нее никогда не начинают говорить о вранье", — сказал Март Хельме, ссылаясь на то, как Каллас отрицала, что она якобы обвинила Ратаса в госизмене.

В этом году сам Мартин Хельме также столкнулся с угрозами. "Надеюсь, что твоя жизнь не будет слишком долгой. Или придется ее укоротить! Дебил," — написали ему. Полиция однако сочла эту угрозу за шутку.