17.11.2019, 19:50

Март и Мартин Хельме — об угрозе убийства Каллас: это политтехнологический прием. Она пытается перевести внимание

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EST 6
Mart ja Martin Helme - märts 2016
Mart ja Martin Helme - märts 2016Foto: Sven Arbet

В воскресной передаче на радио отец и сын Март Хельме и Мартин Хельме обсуждали угрозу убийства, которая поступила лидеру оппозиции Кае Каллас. Члены EKRE считают, что все это политтехнологический прием, который Каллас использует чтобы отвлечь внимание общественности со своих высказываний.

По мнению Хельме, таким образом Каллас пытается отвлечь внимание то того, что в начале недели якобы обвинила премьер-министра Юри Ратаса в госизмене.

Мартин Хельме сказал, что как только у Каллас дела пошли не очень, она решила все замять, обнародовав жесткую угрозу убийства в отношении себя.

"Но в отношении нее никогда не начинают говорить о вранье", — сказал Март Хельме, ссылаясь на то, как Каллас отрицала, что она якобы обвинила Ратаса в госизмене.

В этом году сам Мартин Хельме также столкнулся с угрозами. "Надеюсь, что твоя жизнь не будет слишком долгой. Или придется ее укоротить! Дебил," — написали ему. Полиция однако сочла эту угрозу за шутку.

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