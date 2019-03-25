Март и Мартин Хельме: если EKRE не войдет в правительство, то массовых беспорядков не избежать

Мартин Хельме сказал, что сторонники партии говорил им о готовности участвовать в акциях протеста. Политик подчеркнул, что сейчас это не нужно и только накалит обстановку, но добавил, что если медиаиндурстии и Партии реформ все же удастся загубить коалицию, то демонстрации хунвейбинов — это безалкогольная вечеринка по сравнению с тем, что сторонники EKRE устроят на улицах. Хельме сказал, что в этом случае митинг против Марракешского соглашения покажется невинной воскресной прогулкой.

”В Эстонии Партию реформ ненавидит 300 000 человек. Сейчас они стоят за партиями, которые формируют коалицию. Если нам все испортят, то мы бросим спичку в бочку с порохом…. В этом случае ни одно глубинное государство, как и Еврокомиссия, не смогут это предотвратить. Взрыва не избежать!”, — заявил Хельме-старший.