Март Хельме заявил, что Таллинский университет ”взращивает конокрадов”. ТЛУ в недоумении

”Скорее всего, до 2% мы не дойдем, но если дойдем, к примеру, до 1,2%, то и это будет уже большим делом, — сказал Хельме. — Но не для того, чтобы дать Таллинскому университету, имеющему нулевой научный уровень и превратившемуся в явно пропагандистское учреждение, пищу для взращивания конокрадов”.

”Таллиннский университет не располагает информацией и фактами, на которых основывается позиция господина Хельме”, — прокомментировал сегодня критику руководитель коммуникационной службы университета Сулев Олл.

Он добавил, что академический уровень вузов оценивается независимыми экспертами и финансирование науки происходит на основании принципов конкуренции. ”По оценке составителей рейтинга QS World Ranking 2019, Таллиннский университет входит в 7% лучших университетов мира”.

Также, по словам Олла, объем научных и творческих проектов, а также проектов по развитию за последние годы в университете существенно вырос.