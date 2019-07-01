01.07.2019, 16:49

Март Хельме заявил, что Таллинский университет ”взращивает конокрадов”. ТЛУ в недоумении

 (31)
rus.delfi.ee
EST 4
Март Хельме заявил, что Таллинский университет ”взращивает конокрадов”. ТЛУ в недоумении
Foto: Madis Veltman

Председатель EKRE и министр внутренних дел Март Хельме, говоря на вчерашнем заседании совета уполномоченных партии о дополнительном финансировании науки , сказал, что дополнительные средства не должны направляться на ”взращивание [Таллиннским университетом] конокрадов”.

”Скорее всего, до 2% мы не дойдем, но если дойдем, к примеру, до 1,2%, то и это будет уже большим делом, — сказал Хельме. — Но не для того, чтобы дать Таллинскому университету, имеющему нулевой научный уровень и превратившемуся в явно пропагандистское учреждение, пищу для взращивания конокрадов”.

Таллиннский университет не располагает информацией и фактами, на которых основывается позиция господина Хельме”, — прокомментировал сегодня критику руководитель коммуникационной службы университета Сулев Олл.

Он добавил, что академический уровень вузов оценивается независимыми экспертами и финансирование науки происходит на основании принципов конкуренции. ”По оценке составителей рейтинга QS World Ranking 2019, Таллиннский университет входит в 7% лучших университетов мира”.

Также, по словам Олла, объем научных и творческих проектов, а также проектов по развитию за последние годы в университете существенно вырос.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: