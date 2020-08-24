Март Хельме заявил, что снес бы и Горхолл, и советский мемориал на Маарьямяги

"Я лично считаю его [мемориал на Маарьямяги] символом оккупационного периода, он, подобно Горхоллу и другим объектам, несет на себе безобразную печать модернизма советского времени", — сказал Хельме.

"Давайте подойдем к делу прагматично, эти объекты разрушены, Горхоллу нужны десятки миллионов, этот комплекс [мемориал на Маарьямяги] разваливается. С практической точки зрения приведение в порядок этих объектов неразумно. Разумнее было бы их снести", — считает министр.

По его словам, вопрос не только в деньгах, но в идеологических позициях и точках зрений различных групп интересов. "Правительство это обсудит. Для Эстонии эти три миллиона не являются непосильной суммой, но вопрос в том, что нам нужно найти некую идеологическую точку равновесия", — пояснил Хельме. Равновесие необходимо, чтобы не оказались задеты те, кто пережил Сибирь и другие страдания времен Сталина.

"И чтобы русские в Эстонии снова не почувствовали себя униженным. Точку равновесия придется найти. Думаю, споры в правительстве будут сложными и, наверно, иногда жаркими", — сказал министр.