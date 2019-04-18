Март Хельме: я критичен в отношении наших спецслужб. Они исполняют политический заказ

Вы уже в довольно солидном возрасте. Выдержите ли, если нужно будет на посту министра неделями работать по 12 часов в день?

- Уже несколько месяцев я работаю как минимум по 10 часов в день, как во время избирательной кампании, так и коалиционных консультаций. Руководство партией, общение — не могу пожаловаться, что у меня были проблемы с выносливостью.

Поняли ли Вы на сегодня, кому подчиняется Полиция безопасности — эстонскому государству или Европейской Комиссии?

- Дела разведки сложны. Вопрос задан с иронией, но в действительности в сфере ответственности МВД находятся не только КАПО, но и криминальная полиция, а в более широком плане Департамент полиции и погранохраны все-таки является частью общеевропейской и международной сети, в которой идет очень тесный, порой также весьма секретный обмен информацией, которая не может стать доступной широкой общественности.

Разумеется, все эти службы являются эстонскими, но естественно, что все они учитывают более глобальные события, необходимость сотрудничества и порой также казания, поступающие в связи с сотрудничеством.

Как бы Вы объяснили свои прошлые высказывания о том, что спецслужбы Эстонии работают на Европейскую Комиссию?