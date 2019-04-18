18.04.2019, 10:28

Март Хельме: я критичен в отношении наших спецслужб. Они исполняют политический заказ

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Вахур Кооритс, журналист эстонского Delfi
Вахур Кооритс, журналист эстонского Delfi
EST 4
Март Хельме считает как экономической, так и демографической угрозой дешевую рабочую силу, которая снижает зарплаты, часто не платит налоги государству и поставляет новый контингент преимущественно в руссокязычную среду.
Март Хельме считает как экономической, так и демографической угрозой дешевую рабочую силу, которая снижает зарплаты, часто не платит налоги государству и поставляет новый контингент преимущественно в руссокязычную среду.Foto: Rauno Volmar

* Заступающий на пост министра внутренних дел председатель EKRE Март Хельме надеется взять под контроль спецслужбы.

* Он ищет возможности по пресечению российской пропаганды и усилению контроля над владеющими гостайной русскоязычными.

* Местным стартапам обещает, что проблем с наймом сотрудников из развитых стран не возникнет.

Вы уже в довольно солидном возрасте. Выдержите ли, если нужно будет на посту министра неделями работать по 12 часов в день?

- Уже несколько месяцев я работаю как минимум по 10 часов в день, как во время избирательной кампании, так и коалиционных консультаций. Руководство партией, общение — не могу пожаловаться, что у меня были проблемы с выносливостью.

Поняли ли Вы на сегодня, кому подчиняется Полиция безопасности — эстонскому государству или Европейской Комиссии?

- Дела разведки сложны. Вопрос задан с иронией, но в действительности в сфере ответственности МВД находятся не только КАПО, но и криминальная полиция, а в более широком плане Департамент полиции и погранохраны все-таки является частью общеевропейской и международной сети, в которой идет очень тесный, порой также весьма секретный обмен информацией, которая не может стать доступной широкой общественности.

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Разумеется, все эти службы являются эстонскими, но естественно, что все они учитывают более глобальные события, необходимость сотрудничества и порой также казания, поступающие в связи с сотрудничеством.

Как бы Вы объяснили свои прошлые высказывания о том, что спецслужбы Эстонии работают на Европейскую Комиссию?

- На самом деле я говорил, что они работают, исходя из провозглашенной Европейской Комиссией единственно правильной идеологии, которой придерживаются как политической линии. Согласно ей, любые национальные силы обозначены как угроза. Этим наши спецслужбы не должны заниматься. Они не должны заниматься политикой, но мы видим, что необходимо следовать всем догмам либеральной демократии, а если им оппонировать, то ты сразу диссидент.

Подобной «охоты на ведьм», присваивания людям ярлыков, раскола общества, которые мы наблюдаем в последне время, я не припомню даже в далекие советские времена, которые я далеко не идеализирую. Наоборот, я всей душой ненавидел советский строй.

Все, что происходит в Европе, попытки криминализовать разжигающие ненависть высказывания, разделение людей на правильных и непавильных по политическим предпочтениям — это пугает, ужасает, с этим нельзя согласиться. В этой части я критически отношусь к нашим спецслужбам. К сожалению, они исполняют политический заказ. Это тема, которую я буду обязательно обсуждать, когда буду министром.

Какие спецслужы?

- Ну что мы будем уточнять.

Полиция безопасности, Департамент внешней разведки?

- В ходе работы обязательно посмотрим. Внешняя разведка подчиняется не Министеству внутренних дел, а Министерству обороны.

Как КАПО вмешивается в политику?

- Это провокационный вопрос. Прочитайте книги о том, как работали спецслужбы во все времена. Как выстраивается и используется агентура, как ее используют для достижения политических целей. Читайте умные книги и тогда, воспользовавшись дедуктивным методом, вы сможете сделать выводы насчет того, как действуют спецслужбы у нас и шире в Европе, опираясь на старые опробованные штампы. На сегодня добавились еще электронные возможности, которые делают слежку за человеком гораздо более легкой.

Вы очень остро критикуете КАПО которая теперь в вашей сфере ответственности…

- Я критиковал раньше. Когда стану министром, встречусь с людьми, поговорю с ними, объясню им, что я думаю о том, другом и о третьем. Выслушаю их объяснения и тогда посмотрим, как будет дальше продолжаться наше сотрудничество.

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