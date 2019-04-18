Март Хельме: я критичен в отношении наших спецслужб - они исполняют политический заказ. Враждебную деятельность соседних государств надо ограничить

- На самом деле я говорил, что они работают, исходя из провозглашенной Европейской Комиссией единственно правильной идеологии, которой придерживаются как политической линии. Согласно ей, любые национальные силы обозначены как угроза. Этим наши спецслужбы не должны заниматься. Они не должны заниматься политикой, но мы видим, что необходимо следовать всем догмам либеральной демократии, а если им оппонировать, то ты сразу диссидент.

Подобной ”охоты на ведьм”, присваивания людям ярлыков, раскола общества, которые мы наблюдаем в последне время, я не припомню даже в далекие советские времена, которые я далеко не идеализирую. Наоборот, я всей душой ненавидел советский строй.

Все, что происходит в Европе, попытки криминализовать разжигающие ненависть высказывания, разделение людей на правильных и непавильных по политическим предпочтениям — это пугает, ужасает, с этим нельзя согласиться. В этой части я критически отношусь к нашим спецслужбам. К сожалению, они исполняют политический заказ. Это тема, которую я буду обязательно обсуждать, когда буду министром.

Какие спецслужы?

- Ну что мы будем уточнять.

Полиция безопасности, Департамент внешней разведки?

- В ходе работы обязательно посмотрим. Внешняя разведка подчиняется не Министеству внутренних дел, а Министерству обороны.

Как КАПО вмешивается в политику?

- Это провокационный вопрос. Прочитайте книги о том, как работали спецслужбы во все времена. Как выстраивается и используется агентура, как ее используют для достижения политических целей. Читайте умные книги и тогда, воспользовавшись дедуктивным методом, вы сможете сделать выводы насчет того, как действуют спецслужбы у нас и шире в Европе, опираясь на старые опробованные штампы. На сегодня добавились еще электронные возможности, которые делают слежку за человеком гораздо более легкой.

Вы очень остро критикуете КАПО которая теперь в вашей сфере ответственности…

- Я критиковал раньше. Когда стану министром, встречусь с людьми, поговорю с ними, объясню им, что я думаю о том, другом и о третьем. Выслушаю их объяснения и тогда посмотрим, как будет дальше продолжаться наше сотрудничество.

Вы говорили, что у спецслужб есть агенты в политике, журналистике и публичном секторе. Кто эти агенты?

- Если бы я видел трудовые договоры или платежные ведомости, то тогда мог бы утверждать со 100-процентной уверенностью. Сейчас же я могу опираться лишь на свои наблюдения, которые простираются на довольно обширный срок. Это визуальное наблюдение оставило подобное впечатление о некоторых людях как среди политиков, так и журналистов.

Если кто-то считает, что это теория заговора, то почитайте умные книги, где описано, как вербуют агентов, агентов влияния, как апеллируют к человеческому тщеславию, жадности и наивности, чтобы воспользоваться ими для достижений некий целей. Спецслужба, у которой нет агентурной сети, не спецслужба.

Понятно, что у каждой спецслужбы должна быть сеть информаторов, по возможности обширная информация обо всем, что происходит в обществе и что мжет представлять угрозу для общества. Совершенно ясно, что такие сети есть, но они засекречены.

Вы считаете, что будучи министром найдете в здании КАПО папки с делами агентов, где подшиты документы о согласии сотрудничать, значатся их имена и псевдонимы, платежные ведомости?

- Естественно, такие вещи есть. Не только папки. Я считаю, что электронные базы данных есть и на тех людей, кто не является непосредственными сотрудниками, но их подозревают, за ними следят, их определили как возможные источники угроз. В этом и есть их работа. Если они этого не делают, то зачем мы им платим?

Корень зла не в том, что у них есть сети, что они следят за людьми и пребывают в курсе того, что происходит, часто даже в головах у людей, но в том, когда это начинают использовать для достижения неких политических целей, для влияния на внутреннюю и внешнюю политику государства. Это не позволено ни одной спецслужбе. В число их обязанностей не входит формирование политики. Я хочу достичь ясности, надеюсь, что ее добьюсь, если они этого не сделают. Мне будет только приятно, если я, как министр, буду на 100 процентов уверен, что они этого не делают.

Вы считаете, что у КАПО могут быть свои секретные сотрудники в партиях, в том числе и в EKRE?

- Разумеется. Это их элементарное рабочее задание.

Если в EKRE могут быть шпионы, то занималсь ли вы в партии контрразведкой?

- У нас нет ни разведки, ни контрразведки, нет своих вооруженных подразделений, нет отрядов бойцов, ничего такого, в чем пресса пыталась нас обвинить. Ведь и партия не столь велика, чтобы порой не заметить каких-то деталей поведения активной действующих членов партии.

На что главный редактор газеты Eesti Päevaleht смотреть, если он подозревает, что кто-то из подчиненных — сотрудник КАПО? Есть ли какие-то признаки?