Март Хельме взял свои слова обратно и извинился перед премьер-министром Финляндии

Напомним, что в воскресенье председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин и ее правительство, назвав их "красными", которые пытаются уничтожить государство.

Извинение Хельме стало некоторой неожиданностью, так как еще примерно час назад министр внутренних дел сказал Дельфи, что не намерен извиняться.

”Я не буду ни перед кем извиняться, — сказал он. — Могу сказать финнам, что я ценю их вклад в Освободительную войну, ценю их благополучное государство и так далее. Но я не извинюсь. Очень вероятно, что правительство распадется”.