Март Хельме возвращается в Рийгикогу, Урмас Эспенберг получит почти 26 000 евро(2)
Подавший в отставку с поста министра внутренних дел Март Хельме (EKRE) с 10 ноября восстановил свои депутатские полномочия в Рийгикогу, пишет rus.err.ee.
Подавший в отставку с поста министра внутренних дел Март Хельме (EKRE) с 10 ноября восстановил свои депутатские полномочия в Рийгикогу, пишет rus.err.ee.
В связи с этим парламент пришлось покинуть замещающему депутату Урмасу Эспенбергу. За прекращение депутатских полномочий Эспенберг получит компенсацию в размере 6 должностных окладов. С учетом того, что месячное жалование парламентария равно 4330,15 евро, общая сумма компенсации составит 25 980 евро и 90 центов.
На выборах в Рийгикогу в марте 2019 года Урмас Эспенберг баллотировался по округу №1 (столичные районы Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне) и получил 1974 голоса. Март Хельме выдвигал свою кандидатуру по Пярнускому уезду. Он получил 9170 голосов, заняв в личном зачете четвертое место среди всех участников выборов.
С 29 апреля 2019 по 9 ноября 2020 года Март Хельме занимал пост министра внутренних дел во втором правительстве Юри Ратаса.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Год назад эти малыши поразили весь мир: как они выглядят сегодня
Пенсионер нашел деньги и отнес в магазин. Вскоре ему позвонили
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели