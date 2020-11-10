Март Хельме возвращается в Рийгикогу, Урмас Эспенберг получит почти 26 000 евро

В связи с этим парламент пришлось покинуть замещающему депутату Урмасу Эспенбергу. За прекращение депутатских полномочий Эспенберг получит компенсацию в размере 6 должностных окладов. С учетом того, что месячное жалование парламентария равно 4330,15 евро, общая сумма компенсации составит 25 980 евро и 90 центов.

На выборах в Рийгикогу в марте 2019 года Урмас Эспенберг баллотировался по округу №1 (столичные районы Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне) и получил 1974 голоса. Март Хельме выдвигал свою кандидатуру по Пярнускому уезду. Он получил 9170 голосов, заняв в личном зачете четвертое место среди всех участников выборов.

С 29 апреля 2019 по 9 ноября 2020 года Март Хельме занимал пост министра внутренних дел во втором правительстве Юри Ратаса.